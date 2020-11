Eraldo Pecci parla al Corriere della Sera di Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter: "Regista? Brozovic resta il più indicato per l’Inter, anche se la squadra ha sempre un gioco asfittico".



"Il regista non deve fare cose difficili, ma deve sbagliare poco ed essere un punto di riferimento solido, perché i compagni devono essere convinti di dare la palla in un posto sicuro, In questo senso gli interpreti più classici mi sembrano Locatelli e soprattutto Jorginho, che non incide nella lotta scudetto, ma sul gioco della Nazionale di Mancini pesa eccome".