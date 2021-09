Dopo la sconfitta col Galatasaray e in attesa del prossimo match contro il Cagliari è una Lazio che si lecca le ferite quella che si sta allenando a Formello. Eppure secondo l'ex calciatore Eraldo Pecci, uno degli attuali volti de La Domenica Sportiva, non c'è molto da preoccuparsi: "La Lazio si riprenderà. Se scegli Sarri sai che gli devi dare il tempo per far crescere la squadra per quello che è il suo credo. Poi ha un centrocampo che ritengo fantastico". Queste le dichiarazioni rilasciate a Il Corriere dello Sport alle quali ha fatto seguito una difesa a Immobile: "Possono anche criticarlo ma secondo me continuerà a essere il centravanti della nazionale. E sapete perché? E’ il più forte centravanti che abbiamo in Italia".