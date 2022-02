Aneddoti e retroscena raccontati dal Chief Football Operations Officer dello Spezia Riccardo Pecini: "Quando abbiamo preso Shick aveva giocato solo 11 partite con il Bohemians - svela in un' intervista al The Athletic - Era un grande rischio, ma anche l'unico modo per prendere buoni giocatori a prezzi non altissimi. Patrik era un giocatore diverso dagli altri, per tecnica e personalità: alla Sampdoria è arrivato a 19 anni ma sembrava che ne avesse 32. Quando è andato alla Roma gli avevo detto che aveva sbagliato perché aveva avuto un'estate particolare per il problema di salute e perché nel giro di tre settimane aveva firmato prima con la Juve e poi con la Roma. I giallorossi giocavano bene, ma non con un sistema che favoriva le caratteristiche di Schick".