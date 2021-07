Pedri, centrocampista di Spagna e Barcellona, nella top 11 di Euro2020, parla del suo momento d'oro, che continuerà con le Olimpiadi: "Sta succedendo tutto molto rapidamente, giorno dopo giorno ti rendi conto che stai giovando nel Barcellona, in Nazionale e ora nella selezione per l'Olimpiade. Quando sono in campo è come se giocassi con i miei amici al campetto. Provo a restare tranquillo anche se non è facile con tutto quello che sto vivendo. E' davvero folle tutto quello che sto passando, una locura".