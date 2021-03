IL TABELLINO:

al di là di un battibecco con Pedro, espulso dal tecnico. Nel panorama non proprio esaltante delle coppe europee la Roma accende una piccola luce.La signora Katerina ci aveva descritto lo stato d’animo della famiglia Fonseca nel momento in cui si è verificato il diabolico sorteggio. Lo Shakhtar ha funzionato da trampolino di lancio per il tecnico portoghese. Ora sulla panchina del club ucraino c'è un suo connazionale:Si comincia da Pedro, che recupera (per poco) la titolarità del ruolo, passando per Borja Mayoral, che dopo mezzora di panchina entra in sostituzione di. Pau Lopez in porta e Villar a centrocampo completano la spina dorsale di una squadra che affida a Pellegrini il comando delle operazioni con tanto di fascia di capitano.con i pregi e i difetti del caso.per Pellegrini, libero e bello davanti alla porta. Prima del gol la Roma aveva tentato senza successo di scatenare Spinazzola, frenato con efficacia da un suo simile, Dodo. Un colpo d’anca di Villar, con l’orologio dell’arbitro, ovviamente portoghese, che negava il gol, era l’unica cosa da ricordare. Insieme a unache avrebbe subito la possibilità di arrotondare, ma un rimbalzo lo tradisce. E’ bravo ancora una volta Pau Lopez a salvare la baracca. Ma la chicca è quella diRoma-Shakhtar 3-0 (primo tempo 1-0)Marcatori: 22′ Pellegrini, 73′ El Shaarawy, 77′ Mancini.Assist: 22’ Pedro, 73’ Mayoral, 77’ Cristante.Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara (78′ Ibanez), Spinazzola (78′ Peres); Pellegrini (78′ Perez), Pedro (62′ El Shaarawy); Mkhitaryan (35′ Mayoral) All.: Paulo Fonseca.Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Maycon, Alan Patrick (78′ Solomon); Marlos (87′ Marcos Antonio); Tete (87′ Konoplyanka), Moraes (75′ Dentinho), Taison (78′ Sudakov). All.: Luis Castro.Arbitro: Artur Dias.Ammoniti: 55′ Kumbulla, 58′ Alan Patrick, 74′ Maycon, 74′ Taison, 83′ Mancini.