Pedro, nuovo attaccante della Fiorentina, arrivato in estate dal Fluminense, si è presentato ai media ed ai suoi nuovi tifosi:



“Molto presto parlerò italiano, ve lo prometto. La trattativa è stata molto lunga, ma sono molto felice di essere qui, devo ringraziare Commisso, Pradè e tutti quelli che hanno creduto in me.

Condizione? Sto bene, poi se giocherò sarà una scelta del mister. Ho avuto un piccolo infortunio, ma ora sto bene e voglio dare il massimo.

Modello? Il mio punto di riferimento è Ibrahimovic, è un giocatore di grande tecnica e qualità, mi è sempre piaciuto tantissimo.

Quanto hai voluto la Fiorentina? Appena ho saputo della possibilità sono stato subito emozionato, la Fiorentina è un grande club, ci hanno giocato tanti giocatori brasiliani come Dunga ed Edmundo. Voglio fare una grande stagione.

Pronto per la 9? La maglia numero 9 è molto importante, so che l’ha indossata Batistuta. Voglio fare grandi cose con questa maglia e costruire qui la mia storia.

Obbiettivo di gol? Mi sento pronto per giocare con i miei compagni, voglio dare il mio meglio e conquistare qualcosa con questa maglia.

Compagni? Chiaramente conoscevo la Serie A già dal Brasile. Sono stato accolto benissimo dai miei compagni e dalla dirigenza.

Cristiano Ronaldo? Sarà bello affrontarlo, ma penso solo alla Fiorentina, vogliamo uscire con una vittoria sabato.

A chi vuoi assomigliare? I paragoni che ho sentito sul mio conto mi fanno felice, ma li lascio ai giornalisti, io voglio costruire la mia storia.

Caratteristiche principali? Fanno piacere i complimenti di Edmundo e Careca, come tutti gli attaccanti mi piace segnare, vivo per il gol, ma mi piace anche uscire dall’area e aprire spazi per i miei compagni.

Presenza di Ribery? Sarà bellissimo giocare con lui. Mi ricordo quando da bambino giocavo con Ribery alla PlayStation, un sogno che si avvera. Siamo però una grande squadra, e sono emozionato di giocare con tutti i miei compagni.

Esultanza con inchino? Chiaramente sabato vorrei fare subito il primo inchino, prima di tutto però viene il gruppo. Mi farebbe però chiaramente piacere.

Vicino al Real Madrid? Ci sono state trattative con il Real, anche se poi è sfumato tutto per l’infortunio. All’epoca ero anche nel giro della nazionale, che è per me un obbiettivo. Lascio dietro il passato, ora penso solo alla Fiorentina, che è un grande club e dove voglio raggiungere i miei obbiettivi."