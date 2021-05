Pedro rilancia e punta già alla prossima stagione. L'attaccante spagnolo della Roma ha pubblicato sui social un messaggio con cui, oltre a proiettarsi verso l'anno che verrà, ha anche archiviato un campionato decisamente deludente per rendimento personale e di squadra. "Grazie a tutti per questa prima stagione trascorsa con la Roma. È stata una stagione con alti e bassi. L’obiettivo per la prossima è fare meglio e raggiungere i nostri obiettivi. FORZA ROMA!". Parole che sanno di permanenza nella Capitale, nonostante per una questione di attenzione ai costi l'ex Barcellona resti nella lista dei possibili partenti in questa sessione estiva di calciomercato