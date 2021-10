Ad un mese di distanza dal suo ricovero in ospedale per l'asportazione di un tumore all'intestino e le relative terapie, Pelé ha lasciato l'ospedale Albert Einstein di San Paolo, come riporta il bollettino diffuso dalla struttura nella tarda serata di ieri: "Edson Arantes do Nascimento è stato dimesso dall'ospedale Israelita Albert Einstein la mattina di giovedì 30 settembre 2021. Il paziente è stabile e continuerà a casa la chemioterapia, dopo l'intervento chirurgico per rimuovere un tumore all'intestino, eseguito il 4 settembre".



L'ex campione brasiliano ha commentato gli ultimi sviluppi sul suo stato di salute attraverso la propria pagina Instagram: "Quando la vita impone una sfida, è sempre più facile affrontarla con il sorriso sulle labbra. Quando vedi questo post, fammi un favore. Sorridi con me!". Nel suo messaggio su Facebook invece la leggenda del calcio mondiale ha voluto dedicare un pensiero all’intero staff di inferimieri e medici che lo ha assistito in queste difficili settimane: “Sono così contento di essere di nuovo a casa! Voglio ringraziare l'intero staff dell'ospedale Albert Einstein che ha reso piacevole la mia permanenza e tutti voi fan che che da lontano mi riempite la vita con così tanti messaggi d'amore".