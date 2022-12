La storia degli incroci trae l'Italia è ricca di episodi:. Amichevoli con Fiorentina, Genoa, Sampdoria, Roma, Lazio, Napoli che si trasformano in sgargianti feste per salutare il fenomeno brasiliano, che regala giocate ed emozioni, anche inattese come il rigore parato dall'allora secondo portiere della Roma, Ginulfi. Oppure Badari, che con la maglia della Fiorentina pareggia il rigore di Carlos Alberto nella gara del 1967 tra il Santos e i viola.Il Milan lo ha incrociato nella finale di Coppa Intercontinentale del 1963, una sua doppietta non bastò al Santos a evitare la sconfitta per 4-2, maAvevano preso, anche lui autore di due reti in quella partita e trascinatore del Brasile ai Mondiali 1962, quando aveva sostituito proprio Pelè infortunato. "", ha detto in una delle sue ultime interviste alla Gazzetta dello Sport. Ma cinque anni prima era già dell'Inter.Dopo la Coppa del Mondo vinta nel 1958 in Svezia, con ben sei reti di Pelè tra Galles, Francia e i padroni di casa in finale ad appena 17 anni,. E' fatta, il ragazzo è nerazzurro. Poi, però, il presidente del club brasiliano chiede di fermare tutto: "Appena la cosa fu orecchiata in Brasile,. E allora come fai… Trovi un esagitato che davvero va ad aggredire il presidente del Santos…", ha dichiaratorivendicando un colpo che sarebbe stato storico per il padre. Pelè avrebbe poi segnato un gol nell'amichevole contro l'Inter del 1961, quando i brasiliani vinsero 4-1. In generale, qualunque squadra fosse riuscita a strappare Pelè al Santos avrebbe fatto l'operazione del Secolo. Solo che c'era un popolo intero che era pronto a urlare: "Prima dovrete passare sui nostri cadaveri.Ne sa qualcosa anche la. Nel 1987 Pelè ha svelato: "Sì,. Non era come oggi: lasciare il Brasile assumeva il significato di una specie di tradimento, partivano di solito i più giovani, quelli non ancora affermati o chi nel proprio club non si sentiva più a suo agio. Sono sempre stato un estimatore della Juve, di campioni come Boniperti e Sivori. È andata così:". La Juve l'ha solo affrontata, nel 1961 e nel 1963, vincendo e perdendo contro Sivori. Sarebbero stati una coppia strepitosa.