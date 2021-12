L'ex campione brasilianoha pubblicato una foto insieme alla moglie sui sui canali social dopo essere stato dimesso dall'ospedale: "Oggi vi auguro momenti di amore, pace e unione, come me. Buon Natale amici”.- La situazione di O' Rei continuerà a essere monitorata e l'ex attaccante verrà curato da casa per guarire da un tumore al colon.