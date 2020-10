, studiato, sezionato e passato al frullatore del mito, spesso accondiscendendo ad una facile agiografia., ripercorriamo velocemente le tappe della sua immensa carriera., che si era costruito una modesta carriera nelle serie inferiori prima di dover interrompere la carriera per un incidente di gioco, Edson Arantes do Nascimento, squadra allenata dall'ex nazionale brasiliano degli anni'30 Waldemar de Brito il quale porta il giovane Dico al Santos. Al Santos Dico a 16 anni fa il suo esordio in prima squadra e ci resterà sino al 1974, poi nel 1975 andrà a New York a vestire la maglia dei Cosmos nel tentativo di far innamorare gli americani al soccer.. Il 7 luglio 1957 Edson Arantes do Nascimento gioca la sua prima partita con il Brasile nell'incontro con l'Argentina e segna l'unica rete brasiliana. Per tutti, però, da subito Edson Arantes do Nascimento èPelé, a buon titolo, è il calciatore che più di tutti è riuscito ad incarnare e rappresentare un'epoca del calcio internazionale, segnando indelebilmente gli anni'60., almeno due edizioni di queste – 1958 e 1970 – da grandissimo protagonista. Non facile, perché quelle due Seleção erano formate da tali e tanti fuoriclasse che ciascuno di loro – o quasi – era un protagonista di rilievo mondiale.vestendo la casacca del Santos,, peraltro impresa che gli è riuscita per ben dieci anni consecutivi, dal 1957 al 1966. Insomma, un fuoriclasse immenso. Celebrato, coccolato e premiato., Pallone d'Oro onorario del Secolo, inserito tra le 100 persone più importanti del '900 dalla rivista Time, è stato dichiaratoO è stato solo un dolcissimo sogno.in Europa a caccia di soldi e il 12 maggio la Nazionale brasiliana gioca a San Siro proprio contro l'Inter. Moratti in quegli anni sta spendendo un sacco di soldi per tentare di fare una grande Inter, ma ancora i risultati non arrivano. All'Inter è però appena arrivato. Mette sul tavolo, nelle ore che stanno attorno alla partita che il Brasile gioca e pareggia – con due gol proprio di Pelé – contro l'Inter,, tentennano, forse stanno per accettare, ma poi c'è da andare a spiegare ad una Nazione intera che “O Rei” non potrà più giocare per la Seleção, non giocherà più in Brasile. Insomma, no, non è proprio possibile.. Ad una media “fantacalcistica” di quasi cento gol all'anno. Teatro dell'evento il Maracanã, la partita un Vasco da Gama – Santos valido per la Taça Robertão. Presenti 65.157 spettatori. Una decina di giorni prima Pelé aveva segnato la sua rete numero 999 in un'amichevole contro il Botafogo. Luciano Sartirana, nel suo imprescindibile “Nel settimo creò il Maracanã” così racconta: “(...) La faccenda dei 999 gol che devono diventare 1.000 inizia ad essere un incubo per ogni portiere che incontra il Santos: faccio alla grande il mio mestiere, giocando la partita della vita per impedire che un calciatore immenso faccia gol oppure mi faccio fare quel gol, certo di passare alla storia (…) per essere quello infilato al momento giusto dal più grande calciatore della storia?”, calciato dopo quasi cinque minuti trascorsi tra le proteste dei giocatori avversari e la transumanza di fotoreporter e giornalisti dietro la porta difesa da Andrada, il portiere del Vasco da Gama. Pelé dopo aver segnato piange e bacia il pallone mentre viene portato in trionfo dai suoi compagni, da una Nazione intera.nell'amichevole tra Santos e Cosmos, giocando un tempo per ciascuna. Terminata la carriera agonistica, Pelé inizia un altrettanto vincente “carriera” come ambasciatore del calcio nel mondo,che, uscendo da una confortevole agiografia, meriterebbe di essere studiato più a fondo.(Alessandro Bassi è anche su http://storiedifootballperduto.blogspot.it/