Dice n'è stato e ce ne sarà sempre e solo uno. Frase sicuramente valida in campo, ma fuori? Lì è un'altra storia: O Rei avrebbe potuto anche sfidare se stesso.. Un nome anonimo per la maggior parte del mondo, non per chi Pelé lo conosceva bene.e sui social piange la scomparsa del suo alter ego: "Riposa in pace, amico mio"., una carriera in piena regola che ha permesso a Nicanor di ritagliarsi la sua fetta di notorietà e simpatia nell'immaginario collettivo. Tanti eventi a 'sostituire' Pelé e tante occasioni di interagire non solo con altri sosia eccellenti, ma anche con campioni come. Nel 2014 Ribeiro si era presentato per una visita di cortesia a Edson ma, tra un selfie e l'altro nei corridoi della struttura con chi lo aveva scambiato per il vero Pelé ormai 'guarito', gli era stato impedito di vederlo: "Ho potuto solo scrivergli un messaggio, gli ho augurato il meglio e che Dio lo illumini - raccontava Nicanor - spero di essere ancora vivo quando compirà 100".- Il rapporto con i sosia non è stato però sempre roseo per Pelé, perché se con Ribeiro erano rose e fiori confu guerra vera e propria. Nel 2015 l'azienda sudcoreana aveva utilizzato una persona che assomigliava molto a O Rei per la pubblicità di una televisione apparsa sul New York Times, una mossa che non era piaciuta alla leggenda del pallone., sostenendo che la pubblicità in questione gli arrecasse un danno di immagine, facendo credere ai consumatori che si trattasse veramente di O Rei.