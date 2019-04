Muito obrigado por todo o amor! Os antibióticos estão fazendo efeito e os exames estão todos ☑. Eu estou me sentindo muito melhor e acho que estou pronto para jogar de novo! — Pelé (@Pele) 5 aprile 2019

tranquillizza tutti. O Rey annuncia su Twitter: "Grazie per tutto il vosto amore! Gli antibiotici stanno funzionando e tutti i test sono positivi.Il brasiliano è ricoverato in ospedale di Parigi da mercoledì scorso per un'infezione alle vie urinarie.