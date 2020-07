Il mito di Pelè raccontato ai ragazzi. La storia di uno dei giocatori più forti nella storia del calcio da tramandare di generazione in generazione. Come le leggende, ma stavolta è tutto vero. Ci ha pensato lo scrittore, sociologo e criminologo Marino D'Amore nel suo libro "Pelé: una promessa è una promessa". Già autore di molte pubblicazioni e all'esordio nel campo della narrativa per ragazzi, D'Amore ripercorre tutte le tappe principali della vita del campione brasiliano, mettendo in evidenza non solo il calciatore ma anche l'uomo: dal rapporto col padre ai trionfi in campo. Un libro da leggere tutto d'un fiato, che inaugura la nuova collana dell'Armando Curcio Editore dedicata alle biografie dei grandi personaggi del mondo dello sport. Il campione Pelé raccontato ai ragazzi.