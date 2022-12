è in ospedale e molta preoccupazione è circolata sulle sue condizioni; O Rei ha voluto pubblicare un post sui propri social per tranquillizzare e fare un grande in bocca al lupo ai suoi connazionali impegnati in serata contro la Corea del Sud."Nel 1958, in Svezia, camminavo per le strade pensando di mantenere la promessa che avevo fatto a mio padre. So che molte nazionali hanno fatto promesse simili e cercano anche il loro primo Mondiale. Voglio ispirarvi, amici miei. Guarderò la partita da qui in ospedale e farò il tifo per ognuno di voi. Stiamo facendo questo viaggio insieme. In bocca al lupo al nostro Brasile!"