Grazianonon ci sta: l'attaccante delloha risposto a un commento su Instagram che lo accusava di essere sparito dai radar del calcio che conta, dopo essere andato a giocare in Cina. Ecco il testo del post: "Perché che fine ho fatto? Sono strafelice a livello personale, ho una fammiglia stupenda, sto facendo una nuova esperienza di vita che mi arricchirà anche culturalmente, oltre che a livello economico. Mi darà la possibilità di far del bene (con pazienza) al mio terriotrio e alle persone che mi vogliono bene. Per me oltre allo sport più bello del mondo è anche un lavoro. Sfortunatamente non dura tutta la vita e proprio per questo MOLTI dei miei colleghi dopo non tantissimi anni dal ritiro hanno ahimè avuto dei problemi e non pochi. E lo sai cosa? Purtroppo quando gli anni di gloria passano,, "tifosi" come te non si chiederanno più "che fine ha fatto" quel giocatore, visto che starai passando del tempo a tifare o a criticarne altri. Quindi per concludere ti confermo che sto benissimo. Ti auguro il meglio".