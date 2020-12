C'è anche la firma di Graziano Pellè nella vittoria per 2-0 dello Shandong Luneng nella finale di FA Cup cinese vinta ai danni dei freschi campioni nazionali del Jiangsu Suning. Un risultato che evita dunque la doppietta alla formazione controllata dallo stesso gruppo proprietario dell'Inter e che può rappresentare un'interessante vetrina per uno dei tanti calciatori provenienti dall'estero che, alla luce del brusco ridimensionamento degli ingaggi previsto dai vertici governativi di Pechino, potrebbero decidere di cercare una nuova sistemazione.



Il contratto prossimo alla scadenza consente a Pellé di portate a casa qualcosa come 15 milioni di euro netti a stagione, mentre con la riforma destinata ad entrata in vigore non potrebbe ambire a più di 3 milioni lordi. Un bel passo indietro, che può accelerare la decisione del centravanti salentino - 35 anni compiuti lo scorso luglio - di fare ritorno in Italia. Dopo gli oltre 60 gol realizzati nei suoi 4 anni in Cina, l'ex attaccante della Nazionale di Conte può rappresentare un'occasione interessante a parametro zero per chi fosse alla ricerca di un rinforzo con le sue caratteristiche.