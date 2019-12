Kluivert, Perotti e Mkhitaryan: è nel segno di questi tre che la Roma espugna il “Bentegodi” e si impone per 3-1 su un bel Verona nel posticipo domenicale della 14esima giornata di Serie A. Alla formazione guidata da Ivan Juric non basta il gol del momentaneo pareggio firmato da Faraoni. I giallorossi di Fonseca consolidano così il quarto posto in classifica.