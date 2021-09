Saltare un derby perche non c’è all’ultimo minuto di una partita praticamente vinta. Forse non c’è peggior destino per un capitano romano e romanista. Anzi ancora peggio è il fatto che fino a quel momento sei statoEppure Lorenzo Pellegrini contro la Lazio domenica all’Olimpico non ci sarà. E, nonostante le minacce di ricorso di Mourinho, le cose non cambieranno. Il numero 7 andrà in tribuna e tiferà per i suoi compagni mentreRabbia, stupore e malumore per Lollo che però potrà tornare a sorridere la prossima settimana. Non solo nell’eventualità di un derby vinto ma perché dovrebbe essere la volta buonaper la raggiunta intesa su un rinnovo annunciato (e auspicato) più volte da Mourinho. Si vuole scegliere il momento migliore, trasformando in una festa la blindatura del capitano romano e romanista.Un accordo che ha necessitato di tempi lunghi e ha vissuto qualche momento di tensione quando sul giocatore erano piombati club come Liverpool o Barcellona.vista la scadenza al 30 giugno 2022 del suo attuale contratto. Quello nuovo è praticamente pronto:. Sarà anche eliminata la clausola da 30 milioni decisa dalla precedente proprietà. Insomma è tutto pronto, manca solo un derby da vincere. In tribuna, da tifoso. Ma pur sempre derby è.