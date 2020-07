C’è chi, a Roma sponda giallorossa, vorrebbe dargli la maglia numero 10 e la fascia da capitano. Ma lui, Lorenzo Pellegrini, continua a rispondere: «Il mio numero è il 7, apparteneva a Bruno Conti ci sono affezionato. Il 10 è solo di una persona. Certo se poi fosse Francesco a offrirmelo, allora la storia cambierebbe». Francesco, naturalmente, di cognome fa Totti ed è stato l’ultimo a indossare, in quel di Trigoria, il numero per eccellenza nel calcio. Pellegrini, che sogna una vita alla Roma, però potrebbe essere costretto a partire per ragioni di bilancio e, forse, per far sì che rimanga l’altro gioiello romanista, Nicolò Zaniolo. Nonostante i rumors degli ultimi giorni, gli analisti danno ancora favorita la conferma alla Roma, a 1,22. Il grande pericolo, dalle parti di Trigoria, si chiama Juventus: i bianconeri da tempo hanno messo gli occhi addosso al centrocampista della Nazionale e l’arrivo a Torino, riferisce Agipronews, pagherebbe 6 volte la posta. Più remote le altre opzioni italiane, con l’Inter a 16,00 e il Napoli a 20,00, mentre dall’estero la prima insidia è il Paris Saint Germain, Pellegrini al fianco di Neymar e Mbappè si gioca a 7,50, la suggestione si chiama invece Liverpool. Rivedere Pellegrini insieme ad Alisson e Salah, anche loro con un passato giallorosso, pagherebbe 50 volte la posta.