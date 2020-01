. Poi potrebbe anche riaprirsi quel mercato in entrata dichiarato chiuso dopo il colpo a scoppio ritardato Dejan. Può arrivare un centrocampista alla Juve, che ora guarda con sempre più attenzione ad Allan ( leggi qui ).la duttilità di Juan Cuadrado permetterebbe di far quadrare il cerchio anche così. E tra le varie idee di questi giorni, soprattutto dopo lo stop di Danilo, è stata valutata anche quella di un ritorno alla base di Luca Pellegrini.IL PUNTO – Un ragionamento per ora o poco più. Anche perché nel frattempo Mattia De Sciglio si sta avviando verso il rientro, colmando il nuovo vuoto targato Danilo. Però a margine dell'operazione Pjaca, Juve e Cagliari ne hanno parlato, con il club rossoblù che ha aperto al ritorno anticipato di Pellegrini. Un'ipotesi però che non sembrava scaldare troppo il cuore di Pellegrini e Mino Raiola, convinti che restare in Sardegna per giocare con continuità sia ancora la scelta migliore. E la Juve non forzerà in tal senso. Anche se l'idea c'è stata.