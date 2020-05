Nuove dichiarazioni di, nel corso della lunga intervista concessa a Sky Sport il centrocampista dellaha commentato anche le parole die l'investitura come capitano nel post Dzeko: "Alle parole bisogna dare un peso, quindi è importante vedere chi le dice determinate parole. Ho un bellissimo rapporto con il mister e ho grande stima di Fonseca, sicuramente sentirsi dire queste cose da lui mi rende molto orgoglioso".- Pellegrini torna poi sulla scorsa estate e confessa di essere stato un vero e proprio martello per convincerea rifiutare la corte dell'Inter e restare in giallorosso: "Forse martello è poco! C'è stato un momento in cui parlavo più con lui che con mia moglie a casa, che tra l'altro era incinta e stava quasi per partorire. E' stato un po' un momento così, ci siamo visti anche fuori dal campo e continuavo fino a che non mi ha detto in anteprima che avrebbe rinnovato e si era messo d'accordo con la società: io sono stato felice come se avessi rinnovato io!".- Pellegrini corteggiato da big italiane ed europee,: "E' normale: qui sono nato, cresciuto e ho tutta la famiglia della Roma. E' evidente che sento una cosa diversa dagli altri: non che sia più forte, ma diversa. Sono orgoglioso di far parte di questa società, che anche in questo momento difficile ha dimostrato di avere un cuore grande: mai come quest'anno mi rispecchio in questa società".- Ha giocato accanto a: "E' sempre stato un punto di riferimento per me, sono stati due anni importanti. Quando lo vedi ti innamori dell'uomo oltre che de calciatore: è una persona eccezionale, mi fa piacere sentirlo. A volte giochiamo alla PlayStation, ma è scarso (ride, ndr). Mi fa piacere sentirlo sempre, è un uomo incredibile".- E quando dicono che i suoi assist sono come? "Mi rende orgoglioso e fa piacere. Francesco è una leggenda e non sarò mai come lui, nessuno lo sarà. Io mi metto a disposizione della Roma e spero di fare il massimo per questa società".