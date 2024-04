Pellissier rileva il Chievo Verona? Presentata un'offerta congrua per il marchio, ma c'è la minaccia Vigasio

e il, un amore mai finito. Sono passati quasi due anni da quando è divenuta ufficiale la sentenza di fallimento del Chievo, ma l'ex centravanti valdostano continua a sognare di poter riveder sventolare in alto quella bandiera gialla che tanto gli ha dato durante la sua carriera.non si cancellano e infatti il lavoro dell'ex bomber clivense è stato in questi anni tutto indirizzato verso un unico obiettivo: restituire al Chievo quello che dal Chievo è riuscito a imparare. E così

Bisognerà aspettare fino al- termine ultimo per la presentazione di altre offerte - per capire se sarà Sergio Pellissier ad aggiudicarsi l'asta, oppure se ci saranno altri inserimenti. In questo senso andrà tenuta d'occhio la posizione del, altra società veronese da poco promossa in Serie D, che negli ultimi periodi ha già dato diversi segnali che fanno intendere un forte interessamento per il Chievo. Il Vigasio, che nelle sue file annovera l'ex team manager del Chievo Marco Pacione e (in maniera informale) anche l'ex patron Luca Campedelli, aveva infatti, salvo poi fare marcia indietro. Inoltre, il Vigasio, vecchio quartier generale del settore giovanile del Chievo.

Dalla sua, Sergio Pellissier ha il lavoro fatto in questi anni con la, società nata dalle ceneri del Chievo,. Una squadra partita con l'obiettivo fisso die partito piuttosto bene con la promozione in Serie D arrivata subito attraverso un'ottima cavalcata. Quest'anno, la Clivense è venuta leggermente meno alle aspettative, faticando nella prima parte di stagione in D, ma rialzandosi decisamente nel girone di ritorno. L'obiettivo promozione non è a oggi alla portata, motivo per cui i ragazzi di Pellissier, all'interno dei quali si contano anche alcuni profili pescati nella sua Valle d'Aosta, avranno tempo per riprovarci. Le motivazioni ci sono e l'ambizione anche: "Siamo una squadra costruita per vincere - ha dichiarato recentemente Pellissier - S'impara sempre, abbiamo commesso tanti errori e quello serve per imparare, conoscendo la categoria e sperando di non fare gli stessi errori il prossimo anno". In ogni caso,, di cui rimarrà comunque bandiera indiscussa.