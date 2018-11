L'esterno del Lille Nicolas Pepe parla del proprio futuro a Téléfoot: "Una preferenza tra Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Arsenal? Sono tutti grandi club, ma non sono al corrente di nulla. Fa piacere. Devo continuare a lavorare per bussare alla porta di questi club, ma è incoraggiante. Lasciare il Lille alla fine della stagione? Non so cosa farò domani. Sono al Lille e ho una cosa precisa da fare qui".