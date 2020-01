Forse un sorriso è riuscito a strapparlo Giuseppe Rossi che pure non ha mai smesso di sperarci. Pepito potrebbe tornare a calciare il terreno di gioco e l'opportunità potrebbe dargliela il Malaga. Dopo essersi rimesso in forma aggregandosi agli allenamenti del Villarreal, l'attaccante italiano è stato recentemente accostato al club spagnolo dal quotidiano Malaga Hoy che, pur riconoscendo la voglia da parte di Pepito di rimanere al sottomarino giallo, ha ammesso che a Malaga potrebbe trovare più spazio per mettersi in mostra.