Dopo più di cento giorni dall'ultima volta, Pepito Rossi torna a fare gol in Italia. L'ha fatto in Serie B, segnando la prima rete con la maglia della Spal, decisiva per la vittoria col Cosenza: "Avevo bisogno di rivivere queste emozioni dopo tanto tempo, sono ancora più felice di aver segnato un gol che ci ha permesso di conquistare tre punti importanti per la classifica e per il morale. La rete? Durante il calcio d'angolo mi sono messo davanti al portiere per fare casino, ma Esposito ha messo una gran palla e sono riuscito a segnare, nonostante di testa non abbia mai fatto tanti gol.