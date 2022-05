Terminato il duello in campo che ha portato il Milan alla conquista dello scudetto, la battaglia tra le due formazioni milanesi ora si sposta sul mercato. Il primo giocatore ad animare il derby è il centravanti del Sassuolo Gianluca Scamacca. Secondo gli esperti per l'attaccante sono leggermente avanti i rossoneri, in quota a 2,50, contro il 3 dell'Inter di mister Inzaghi. Più indietro invece il Tottenham del duo Conte-Paratici, fissato a 7,50, mentre al momento sembra difficile un trasferimento al Napoli, offerto a 20, stessa quota dell’Arsenal. Ancora più remota la possibilità di un approdo ad altre squadre italiane: un futuro tra Roma e Juventus si gioca a 25, vale 33 un passaggio alla Fiorentina, mentre Lazio e Atalanta vengono proposte addirittura a 100.