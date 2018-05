Il risultato di questa serà influirà anche sul futuro mercato di Inter e Lazio. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che accende i riflettori sulla sfida decisiva per l'ingresso in Champions.



“«One for the money, two for the show», uno per i soldi e due per lo spettacolo, canterebbe Elvis Presley se fosse vivo e stasera andasse all’Olimpico. In Lazio-Inter ballano circa 40 milioni di euro, tanto vale la qualificazione ai gironi della prossima Champions. Chi salirà sopra questa montagna di denaro vedrà il prossimo mercato dall’alto e non sarà costretto ad acquistare nei saldi. La classifica obbliga l’Inter alla vittoria, tre punti per raggiungere la Lazio a quota 72 e far valere i migliori risultati negli scontri diretti (0-0 nell’andata a San Siro). La Lazio può giocare per il successo e per il pari, due risultati su tre. Depurata dei calcoli, Lazio-Inter rimane una partita di alti contenuti tecnici, tra due squadre che in un modo o nell’altro hanno inciso; tra due allenatori di livello, il giovane Simone Inzaghi e il più maturo Luciano Spalletti; tra i due centravanti alfa del campionato”.