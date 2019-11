Lukaku ancora out. Il calvario di Jordan Lukaku, fratello di Romelu, sembra non finire mai. Nuovi controlli in clinica per lui, dopo la partita contro il Sassuolo ha sentito di nuovo dolore alle ginocchia, suo vero e proprio tallone d'Achille. La sua muscolatura crea un sovraccarico costante, che lo costringerà a stare fuori.



CALVARIO LUKAKU - Le sue condizioni gli faranno saltare sicuramente le prossime due gare, ma difficilmente i tifosi della Lazio lo rivedranno in campo prima del 2020. Un peccato, anche perché a gennaio il mercato è alle porte. Su di lui qualche squadra belga potrebbe tornare alla carica, ma prima dovrà fare i conti con le sue condizioni di salute...