Tra un anno scadrà il contratto di Sergej Milinkovic-Savic con la Lazio. E Claudio Lotito ora deve decidere, se trattenerlo ancora o se accettare di cederlo a un prezzo in linea con l'attuale mercato. Sapendo che il serbo da tempo vorrebbe andare alla Juve, solo una valutazione non superiore ai 30 milioni potrebbe agevolare il passaggio, come promesso a dal presidente biancoceleste in tempi non sospetti. Altrimenti spazio solo alle sirene della Premier...