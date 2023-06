È tempo di semifinali in Nations League. Si comincia questa sera, mercoledì 14 giugno con Olanda-Croazia ed a seguire domani Spagna – Italia. Finaliste cercasi, dunque, per accedere all’ultimo atto dell’edizione 2022/23 in programma nei Paesi Bassi da oggi fino a domenica. A Rotterdam nello Stadion Feijenoord, dove disputa gli incontri casalinghi il Feyenoord, la prima delle gare in programma per questa terza Final Four. La nostra nazionale, invece, sarà di scena domani allo stadio De Grolsch Veste di Enschede. Le quattro semifinaliste, torneranno in campo domenica per disputare un’altra gara che determinerà la graduatoria dal primo al quarto posto. Quella che si sta per concludere è la terza edizione per questa nuova manifestazione continentale riservata alle rappresentative nazionali. La prima edizione, quella del 2018/2019, se l’aggiudicò il Portogallo. Due anni dopo fu, invece, la Francia a vincerla in quel di Milano per 2 a 1 contro la Spagna con l’Italia terza dopo aver avuto ragione nella finalina del Belgio di Lukaku. I padroni di casa dell’Olanda approdano alla Final Four di questa sera alle 20:45 per essersi classificati primi nel gruppo 4 davanti a Belgio, Polonia e Galles. Prima naturalmente anche la Croazia che nel gruppo 1 concluso davanti a Danimarca, Francia ed Austria. Appena due i precedenti tra le due nazionali con una vittoria a testa. Con Cillessen rimasto a casa, Koeman, il tecnico dell’Olanda, battuta in semifinale da quell’Argentina che poi ha conquistato il titolo mondiale, proporrà in porta l’ex foggiano Noppert. A centrocampo probabile l’inserimento di De Roon e Wijnaldum che agiranno alle spalle del possibile tridente Bergwijn-Depay-Xavi Simons. Dalic, il commissario tecnico della Croazia, che è reduce da un ottimo terzo posto ai mondiali del Qatar, presenterà un centrocampo di sicuro affidamento con Modric, Brozovic e Kovacic che proporranno palloni da finalizzare per il probabile tridente Pasalic, Kramaric e Perisic. Il fattore campo concede qualche chances in più ad un’Olanda bancata favorita dai betting analyst che offrono l’1 a 1,88, distante dall’X a 3,45 e ancor di più dal 2 del successo dei croati a 4,35. Ancora una volta attenzionati i possibili marcatori del primo o ultimo gol con Gakpo a 6,75, Weghorst a 7,25, Simons a 8,00, Bergwijn 9,00, Kramaric a 10,00 e poi via via tutti gli altri.