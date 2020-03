Klaus Filbry non esclude affatto di tagliare gli ingaggi ai calciatori della Bundesliga tedesca. L'amministratore delegato del Werder Brema ha dichiarato al Weser-Kurier: "Si tratta di un'ipotesi molto plausibile se non si potrà più riprendere a giocare, ma bisogna vedere come si evolverà l'emergenza coronavirus. Se potremo completare la stagione, con o senza pubblico, la situazione potrebbe essere più leggera".



Andrej Dalinger, esperto di diritto sportivo, commenta a Sport1: "Non si possono tagliare gli ingaggi senza l'ok da parte dei calciatori".