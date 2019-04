La stagione incantevole dell'Atalanta, in finale di Coppa Italia e in piena lotta per la Champions League, ha acceso i riflettori sulla piccola ma grande realtà di Bergamo e in particolare sui due principali artefici di un cammino straordinario: Zapata e Gasperini più volte accostati a top club.



RESTANO TUTTI - Il presidente della Dea, Percassi, dopo aver descritto il momento eccezionale della sua squadra ha assicurato alla Gazzetta dello Sport che: "Gasperini non andrà via, e posso fare lo stesso discorso per i nostri uomini migliori, Zapata compreso. Il nostro futuro passa da loro. Il mister ha fatto e sta facendo un lavoro super. Bravo lui, i calciatori e la dirigenza per aver scelto dei veri gioielli".