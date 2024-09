Perché Danilo non gioca nella Juventus

Dopo i soli cinque minuti giocati nelle prime tre giornate di campionato, la situazione di Danilo in casa Juventus sta diventando quasi un caso. Fascia da capitano al braccio fino all'anno scorso con Allegri in panchina,. Nel debutto in campionato contro il Como è rimasto in panchina, nella seconda giornata con il Verona è entrato nel finale ed è stato escluso anche nel terzo turno di Serie A contro la Roma.- Il Corriere dello Sport ha analizzato la gestione di Danilo, spiegando che il brasiliano non è un separato in casa come Chiesa, Szczesny o Kostic che si allenavano a parte,. Con il cambio d'allenatore è scalato indietro nelle gerarchie della difesa, Motta ha inserito nelle rotazioni anche il classe 2003 Nicolò Savona promosso dalla NextGen e dal mercato è arrivato anche Kalulu. E farsi largo per Danilo è complicato.

- La Juventus ha totalizzato due vittorie e un pareggio nei primi tre turni di campionato, sei gol fatti e zero subiti;. Lì dietro i titolari al centro della difesa a quattro sono Bremer e Gatti, con Cabal che sta trovando spazio a sinistra e uno tra Cambiaso e Savona dall'altra parte del campo.