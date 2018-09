Diego Godin e la Juventus, storia di un'idea mai decollata. Eppure presente nella testa di Beppe Marotta, dg bianconero che ha tentato di allacciare i contatti giusti per il difensore uruguaiano dell'Atlético Madrid dall'inizio dello scorso mercato. La Juve voleva dare le chiavi della propria difesa a Godin ma soltanto a condizioni economiche vantaggiose, senza svenarsi; l'Atlético non ha mai particolarmente gradito questa formula, su tutti Diego Simeone che ha bloccato l'operazione sul nascere insieme al dt italiano dei rojiblancos, Andrea Berta.



NO, GRAZIE - Ma il passo indietro decisivo lo ha fatto lo stesso Godin. Perché come appreso da Calciomercato.com, quanto ha fatto l'uruguaiano col Manchester United - ovvero rifiutare l'offerta all'ultimo giorno di mercato - si era ripetuto a giugno con la Juve: Diego ha fatto sapere di non voler lasciare Madrid, di volersi giocare la Champions con il sogno della finale in casa al Wanda Metropolitano e di pensare a diventare a tutti gli effetti simbolo intoccabile di questo ciclo per i Colchoneros. Un muro alto, tanto che la Juve non è mai andata oltre né ha insistito: Godin per tutta l'estate è stato ed è rimasto inavvicinabile.