. Seid lo guardò, e nel frattempo rovistava nella sua testa alla ricerca della risposta giusta da dargli. Era nato in Etiopia ma in tenerissima età era stato adottato da una famiglia italiana. Gli servivano due secondi di pausa dal dialogo, un intervallo che potesse aiutarlo a motivare una replica strutturata da una riflessione che forse aveva sempre voluto sfuggire.Guarda me, sono nato in Italia ma da piccolo i miei genitori si sono trasferiti in Olanda per lavoro e mi hanno portato con loro. Quando dopo anni sono tornato ad Angri, parenti e amici mi chiamavano “l’olandese”, quando invece ero ad Haarlem, parlavano di me apostrofandomi come “l’italiano”.Mino Raiola era così: risoluto, rapido nell’assemblare pensieri di qualità superiore. Quei 54 anni li ha vissuti al doppio della velocità, con il motore al massimo dei giri., diceva agli amici, facendo riferimento ai continui viaggi di lavoro che lo portavano in giro per il mondo a seguire i suoi affari. Parlava otto lingue ma in casa, fin da piccolo, sempre e solo il dialetto napoletano.MentreQuelli che all’incedere della malattia non hanno esitato a fiondarsi sui suoi calciatori, per intenderci. Mino era molta sostanza e poca forma, non perché fosse poco educato, ma perché sapeva con chi aveva a che fare e amava essere pratico.“Sono felice che tu stia andando a giocare proprio nella squadra per cui hai sempre fatto il tifo, ma non aspettarti obbligatoriamente benefici. Anzi, la cosa potrebbe guidarti verso qualche delusione.Vale per tifosi e presidenti: se rappresenti un valore ti venerano, se inciampi ti insultano o ti cacciano. Il calcio non è riconoscente e c’è un solo modo per restare ai vertici:Fu il discorso che Mino Raiola fece a un giovane ragazzo nella hall di un albergo alle porte di Milano, dove amava alloggiare per la comodità di non dover entrare nel cuore della città. Una camera prenotata a suo nome tutto l’anno e tre posti auto in garage.I suoi detrattori gli davano del “pizzaiolo”, come a volerne contaminare i meriti, ma era così che li esaltavano.Il calcio non è più un posto romantico, Raiola ne aveva capito prima di tutti la naturale evoluzione e dava fastidio che ne evidenziasse le scomode verità, traendone anche profitto.Quelle che a parole mettono i tifosi al primo posto e poi cambiano inni e colori sociali senza pensarci due volte. Quelle che si affidano sempre agli stessi intermediari per chiudere le operazioni (bisognerebbe capire il come mai), che hanno ormai seppellito la figura del direttore sportivo e trasformato quella del procuratore.