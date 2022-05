eppurenon è padrona del proprio destino nella lotta per lo scudetto. Se però sulla fase difensiva, forse poco si può andare a contestare a questa squadra al netto di periodi di appannamento e di errori ed inciampi clamorosi, il discorso è diverso per l'attacco che è sì il più prolifico, ma il cui divario per rendimento da secondo e terzo posto (Lazio e Napoli) avrebbe potuto essere decisamente più ampio con tantiQuattro giocatori di alto livello, con un totale di 38 gol segnati sui 71 complessivi. Non tantissimi, eccezion fatta perche è a quota 17 gol all'attivo, mentre sono fermi a 13e a 4 siache. Rispetto ai(Lautaro 96,83, Sanchez 31 e Correa 27)(Lautaro il migliore con 17,7, Sanchez il peggiore con 12,9) e rimanendo fuori dalla top 20 degli attaccanti di Serie A. Il dato che peràò deve fare riflettere è il numero delle cosiddettcon 14 e Correa si ferma a 4, ma con la % di tiri tentati minore agli altri due.L'Inter parte anche da questi dati per guardare al suo futuro e in vista della prossima estate sta riflettendo proprio su una mini-rivoluzione nel reparto.giovane e di prospettiva e non è un caso che il nome diresta in pole position.potrebbe essere sacrificato in caso di grandissima offerta con Pauloche resta il sogno al suo posto, mentre consi sta ragionando sulla possibilità di rescindere, utilizzando se necessario la clausola da 4 milioni presente nel contratto. Infine c'è, che oggi è incedibile non tanto per il suo rendimento, quanto per i 31 milioni di euro investiti per acquistarlo dalla Lazio. Tante possibilità, poche certezze. L'attacco dell'Inter vale tanto, ma non è intoccabile.