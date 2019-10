Niente derby femminile a San Siro per preservare il terreno di gioco. Secondo il Corriere della Sera, questa è la motivazione che ha portato alla decisione di non far giocare la sfida tra Inter e Milan di domenica 13 ottobre allo stadio Giuseppe Meazza, dirottando la sfida al Breda di Sesto San Giovanni. Per portare le ragazze nel tempio del calcio dopo quella che viene definita dal quotidiano come "un'occasione persa", si riproverà in occasione di Milan-Juve del 16 novembre, altro stop per la Nazionale.