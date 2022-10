In tanti sentono “profumo d’intesa”, in pochi “puzza di bruciato”. Ma al di là dei titoli di giornale e dei giochi di parole sull’odore della trattativa, il fiuto della notizia impone una riflessione sulla situazione Milan-Leao. Nel video, Sandro Sabatini ipotizza tutti gli scenari.







Una situazione che definire “complicata” è una bugia. Complicata è dir poco. Perché Leao è prigioniero di due procure firmate (con l’avvocato francese Dimvula e con il manager portoghese Mendes). I due procuratori sono in conflitto, la firma dell’uno può essere invalidata dall’altro. E la situazione si sbloccherà solo quando scadrà (nel febbraio 24) la procura del francese. Lì rimarrà solo Mendes. E sarà tutto più facile. Ma il Milan non può aspettare il 2024, rischiando concretamente di perderlo a zero. Ecco perché la situazione già in questo prossimo mercato di gennaio potrebbe prendere una piega dolorosa per il club rossonero: il Chelsea è ancora pronto con 120 milioni offerti già ad agosto scorso; il Manchester City anche…