Juventus e Barcellona sperano ancora di riuscire a convincere Arthur a cambiare idea per non mandare in fumo un'operazione da 60-70 milioni di euro (che include anche Miralem Pjanic e Mattia De Sciglio). Per chiudere l'affare manca solo l'ok del brasiliano e i club - il Barça anche con il lavoro dell'allenatore Quique Setien - stanno provando a convincerlo a trasferirsi a Torino. Per entrambe le società, sarebbe un'operazione necessaria per far quadrare i bilanci che dovranno presentare il prossimo 30 giugno.