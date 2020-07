Che fine ha fatto Kwadwo Asamoah? L'esterno ghanese ex Juventus aveva iniziato la stagione da titolare con Antonio Conte all'Inter, ma da mesi è sparito (oggi era in panchina contro il Bologna). Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, di Asamoah si sono perse le tracce per colpa di un serio malanno al ginocchio: il ghanese ha giocato l’ultima partita vera a ottobre e ha un altro anno di contratto, ma ora è fuori dai piani.