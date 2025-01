Perché la Roma ha preso Gollini

Getty Images

. Il classe ‘95 arriva dall’Atalanta a titolo definitivo dopo aver interrotto il prestito al Genoa - che aveva un diritto di riscatto - dove ha giocato nella prima parte di stagione. Partito titolare, a metà ottobre si è fermato per un problema all’anca e quando è tornato a disposizione le gerarchie erano cambiate: Gollini era diventato il vice Leali, su scelta di Patrick Vieira che quando è arrivato sulla panchina rossoblù l’ha trovato ko.- Così il giocatore si è iniziato a guardare intorno per cercare un nuovo progetto. La Roma ne ha approfittato del momento in cui c’è stata la possibilità di vendere Mathew Ryan, il vice Svilar arrivato a parametro zero in estate: il portiere australiano aveva diverse proposte ma insieme alla società ha deciso di accettare quella del Lens.: arriva a titolo definitivo dall’Atalanta, contratto di due anni.

- Gollini ha deciso di accettare l’offerta della Roma mettendo in secondo piano altre proposte che aveva sul tavolo, una del Valencia e un’altra - importante dal punto di vista economico - dall’Arabia Saudita.ha giocato con Verona, Atalanta, Tottenham, Aston Villa, Fiorentina, Napoli e Genoa.