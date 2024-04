Perché l'Inter metterà la seconda stella sul petto

La corsa dell'Inter verso lo scudetto sembra ormai inarrestabile ed è partito fra i tifosi interisti il contro alla rovescia verso un titolo che manca dalla stagione 2021, da quando in panchina c'era ancora Antonio Conte. La vittoria di questo campionato da parte dei ragazzi di Simone Inzaghi, tuttavia, per la società di viale della Liberazione rappresenterebbe un altro traguardo importantissimo per la propria storia perché vorrebbe dire centrare l'obiettivo della seconda stella. Ma cosa vuol dire?



UNA STELLA = 10 SCUDETTI - Centrare la stella significa aver conquistato almeno 10 scudetti nella propria storia. Per l'Inter questo sarebbe lo scudetto della seconda stella perché il titolo che potrebbe essere conquistato in questa stagione sarebbe il 20esimo della propria storia e di conseguenza il 10o dopo la conquista della prima stella che avvenne nella stagione 1965/1966 quando Helenio Herrera conquisto il titolo facendo diventare i nerazzurri la seconda squadra a riuscirci dopo la Juventus.

Proprio alla società bianconera è legata l'invenzione o meglio l'introduzione in Italia di questo simbolo.L'ispirazione di questa stella dorata a cinque punte ricamata sulla maglietta del club arrivava dalla Stella al merito sportivo che è un'onoreficenza che il Coni ha introdotto a partire dal 1933.

LA STELLA ALL'ESTERO - Non in tutti i campionati, tuttavia il conteggio per l'assegnazione della stella è uguale. In Scozia e Olanda la situazione è identica a quella italiana. In Spagna non vengono utilizzate, mentre in Inghilterra e Francia sta ai club decidere se usarle o meno. In Germania, ad esempio, viene consegnata una stella al terzo scudetto raggiunto, due al 5° titolo, tre al 10° e la quarta stella è per il superamento del 20° titolo.

Va ricordato che attorno al numero di stelle già come successo in passato per la Juventus, c'è ancora viva la polemica legata ai due scudetti, uno revocato e uno assegnato proprio all'Inter nell'era Calciopoli.dalla Lega Serie A, a far fede per l'esposizione è il conteggio ufficiale della Figc e della Lega stessa sul numero di titolo vinti eNel 2012 la Juventus vinse ufficialmente il 28esimo scudetto (più due revocati con calciopoli) e alla fine scelse di non esporre alcuna stella sulla maglia invece di mettere le tre stelle che avrebbero rappresentato una violazione del regolamento.