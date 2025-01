Perché Rashford vuole lasciare il Manchester United

Quello di Marcus Rashford è uno dei nomi che fanno più gola nel mercato di gennaio. È un giocatore di livello internazionale pronto a lasciare il Manchester United dopo i problemi con il nuovo allenatore Ruben Amorim: l’attaccante inglese interessa ai club italiani, che ragionano sul grande colpo per l’attacco. Juventus e Milan in particolare, alle quali secondo Sky Sport si sarebbe aggiunto anche il Como che starebbe pensando a un acquisto a effetto per gennaio.. Dopo le ultime settimane complicate a Manchester Rashford è voglia di rilanciarsi, lontano dai Red Devils.

- La rottura tra Marcus e Amorim è arrivata quando l’allenatore non l’ha convocato per il derby di Manchester contro il City:. Marcus no, è rimasto fuori anche nelle gare successive con Bournemouth e Wolverhampton. È tornato a sorpresa col Newcastle: 90 minuti in panchina. Marcus è stanco di come viene gestito e vuole cambiare aria.

- Il The Athletic ha ricostruito il “caso” Rashford, raccontando un retroscena legato a un dialogo che i due avrebbero avuto prima della partita tra Manchester United ed Everton del 1º dicembre, nella quale l’attaccante inglese ha fatto due gol:; Rashford ha smentito tutto. Altro mese altro episodio: a gennaio viene avvistato per due sere di fila nei locali di Belfast, mercoledì e giovedì, dandosi poi malato all’allenamento del venerdì. In quel caso, aveva dichiarato di essere uscito solo il mercoledì sera.

- Al di là di tutto la rottura tra Rashford e l’allenatore è insanabile, il giocatore vuole andare via e il Manchester valuterà le varie proposte in arrivo:, sia il Milan che la Juventus hanno avuto dei contatti esplorativi con l’entourage del giocatore per capire i margini di trattativa, al momento però non c’è l’accordo su come dividersi lo stipendio totale del giocatore.