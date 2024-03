Perché Sozza ha arbitrato una gara di Under 16: i motivi della scelta dell'Aia

43 minuti fa



L’arbitro Simone Sozza è uno dei più promettenti tra le nuove leve dei nostri fischietti. Il lombardo della sezione di Seregno sta recuperando da un serio infortunio patito nel derby tra Inter e Milan dello scorso settembre e, per riprendere la forma, ha arbitrato, la scorsa domenica 24 marzo, una gara di Under 16 tra Bovisio Masciago e Ac Leon di Lesmo. Tra qualche settimana Sozza potrà dunque tornare a disposizione per la Serie A. “Simone Sozza è finalmente tornato in campo dopo l’infortunio che lo ha tenuto per mesi lontano dal campo”, ha scritto in un post l’Aia. “E’ stata un giornata piena di emozioni, spero di tornare in fretta”, ha detto l'arbitro.