Perché Sportiello non gioca Milan-Manchester City

Getty Images

Un incidente domestico ha messo ko Marco Sportiello per l'amichevole del Milan contro il Manchester City stanotte allo Yankee Stadium negli Stati Uniti. Il portiere rossonero non sarà a disposizione del nuovo allenatore Paulo FonsecaSfortunato quindi il portiere classe '92, che sarà costretto così a saltare la partita.- Senza Sportiello e senza Maignan, Fonseca per la gara col Manchester City, cresciuto nel settore giovanile rossonero e quest'anno aggregato al Milano Futuro che debutterà in Serie C. In panchina ci sono il titolare della Primavera Raveyre e Lapo Nava, che l'anno scorso è andato spesso in panchina con la prima squadra debuttando in Serie A nel finale dell'ultima giornata di campionato contro la Salernitana.

- Sportiello invece nella scorsa stagione: ha giocato 7 gare in Serie A tra le quali anche lo 0-0 nella gara di ritorno contro la Juventus a Torino, è entrato negli ultimi dieci minuti della gara col Newcastle di Champions per sostituire Maignan infortunato e per lo stesso motivo ha giocato più di un'ora contro lo Slavia Praga in Europa League subentrando al portiere francese.