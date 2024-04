Perché Udogie salta gli Europei

Brutte notizie per l'Italia di Luciano Spalletti. A pochi mesi dall'inizio dell'Europeo in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio,si è fatto male con il Tottenham e ha annunciato che non sarà a disposizione della Nazionale per il prossimo torneo. Il classe 2002 è stato costretto a operarsi in seguito a un infortunio muscolare, rimarrà fuori per i prossimi tre mesi e salterà così l'Europeo 2024. Non solo, l'ex Udinese non ci sarà neanche per le ultime partite stagioni del Tottenham.- E' stato lo stesso giocatore ad annunciare che ha ormai chiuso in anticipo la sua stagione: "I progetti del cuore appartengono all'uomo, ma la risposta della lingua viene dal Signore - ha scritto Udogie sul suo profilo Instagram -. Non toglie quanto sono grato a ogni persona che mi ha sostenuto quest'anno". Il ko non gli ha tolto il sorriso sulle labbra, come dimostrano le foto pubblicate insieme alla madre e con alcuni compagni di squadra che sono andati a trovarlo in ospedale.

- Udogie era titolare fisso a sinistra nel 4-2-3-1 di Postecoglu, ha saltato solo un paio di partite per squalifica e altre due per un problema al ginocchio; per il resto le ha giocate tutte, totalizzando anche 2 gol e 3 assist in 30 partite stagionali., il ct apprezza molto le caratteristiche di Destiny e nei suoi piani sarebbe stato un potenziale titolare all'Europeo.