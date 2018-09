Tra i giocatori che quest'estate il Torino ha più seguito per rinforzare il proprio centrocampo, prima di chiudere l'operazione con il Villareal per Roberto Soriano, c'è l'argentino Roberto Pereyra: calciatore con un passato in Italia all'Udinese e alla Juventus e ora in forza al Watford.



Intervistato da Gianlucadimarzio.com , Pereyra ha raccontato perché la trattativa non è andata a buon fine: "Si è parlato tanto di me al Toro e so che Mazzarri mi avrebbe voluto ma alla fine ho deciso di rimanere al Watford perché negli anni passati, a causa dei problemi fisici, non ero riuscito a dare tutto ciò che è nelle mie qualità".