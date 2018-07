Da oggi è ufficiale: Marco Foroni è stato nominato nuovo direttore di DAZN Italia. Con lui, però, Perform però prepara altre novità dopo essersi aggiudicata 3 partite di Serie A ad ogni giornata. La piattaforma televisiva avrebbe avvicinato Paolo Maldini e Diletta Leotta. Solo indiscrezioni per ora, ma pare che i due in mattinata abbiano incontrato i dirigenti di Perform, nella periferia di Milano. L’ex bandiera rossonera Maldini starebbe trattando per una posizione da testimonial mentre Diletta Leotta condurrebbe lo studio della partita di Serie A del sabato sera. Volto di Sky Sport durante la Serie B, Diletta è la sostituta designata di Simona Ventura e Ilenia Lazzarin nella conduzione di "Il contadino cerca moglie" su Foxlife, ma la sua permanenza a Sky non è certa. Si muove anche il mercato dei conduttori, oltre a quello dei calciatori.



IL COMUNICATO - Questa la nota ufficiale con cui Perform ha ufficializzato l'arrivo di Foroni oggi: "DAZN, il servizio di sport in streaming live e on demand parte del Gruppo Perform, annuncia oggi che Marco Foroni avrà la responsabilità editoriale e creativa delle produzioni di DAZN in Italia. Foroni sarà attivo con effetto immediato nel ruolo di Vice President Operations, Programming and Content, sarà basato a Milano, e sarà il Direttore responsabile della struttura giornalistica dell’offerta multi-sport di DAZN.



A partire dalla prossima estate, DAZN trasmetterà in esclusiva 114 partite di Serie A a stagione, tra cui l’anticipo del sabato sera, e tutti i 472 match di Serie B, di cui 428 in esclusiva. Altri diritti saranno annunciati presto, e la piattaforma DAZN andrà on-line con un'offerta multi-sport per 9,99 € al mese, senza contratti a lungo termine.



Professionista con un’esperienza consolidata nel settore, Marco Foroni è stato Head di Fox Sports Italia dove come Direttore aveva la responsabilha delle attività editoriali, di produzione, di programmazione e di acquisizione dei diritti. Prima di Fox Sports, Marco Foroni è stato il conduttore della UEFA Champions League per Mediaset per sei stagioni e, prima ancora, commentatore per Sky Sport Italia della Serie A, delle principali competizioni internazionali come Premier League, Liga, UEFA Champions League e di due edizioni dei Mondiali di calico (2006 e 2010).



In merito alla sua nomina, Marco Foroni ha commentato: “Sono felicissimo di unirmi a un progetto speciale che cambierà in meglio il modo con cui gli appassionati guarderanno lo sport. E’ un onore per me poter lavorare al lancio della piattaforma. DAZN rivoluzionerà il modo in cui gli appassionati guarderanno lo sport in Italia, attraverso un servizio accessibile e multi-piattaforma che mette al primo posto la qualità, l’innovazione e la passione”



“È un grande piacere per me confermare che Marco si unisce al dream team di DAZN” ha commentato Jacopo Tonoli, Chief Commercial Officer at DAZN. “Marco porterà con noi il suo bagaglio di esperienza e di eccezionale integrità editorial che ne fanno uno dei protagonisti più rispettati nell’ambiente del calcio e, più in generale, dello sport. DAZN continua a rafforzarsi mentre ci stiamo preparando a portare lo sport agli appassionati in una maniera flessibile, moderna e accessibile”.



La nomina di Marco Foroni segue a stretto giro quella di Veronica Diquattro, che guiderà il business in Italia in qualità di Executive Vice President Revenue. Veronica Diquattro proviene da Spotify, dove ha guidato il servizio di streaming musicale in 16 Paesi in qualità di Managing Director per l’Europa Meridionale e Orientale”.