Stipe Perica si presenta come nuovo attaccante del Frosinone: "Non mi piace parlare di numeri a inizio stagione, darò sicuramente il 100% per raggiungere l'obiettivo. Anno decisivo? Ho già dimostrato di poter giocare in A, ora devo confermarmi. Ruolo? Sono una prima punta, a Udine purtroppo giocavo anche come esterno. Perché il Frosinone? Potevo andare in Bundesliga, ma ho scelto il Frosinone perché, dopo aver parlato con mister e società, ho visto un progetto nuovo e interessante. Sono arrivato qui per dimostrare che sono forte, non ho dubbi sulle mie qualità".